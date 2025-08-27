Yenge, Damat’ı Vurdu, Ölümle Sonuçlandı

KUTLAMA ESNASINDA KAZA GEÇİRİLDİ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde düğünlerde açılan ateşler yine bir can aldı. Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşanan olaydan kısa bir süre sonra, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir düğünde kan döküldü. Geçtiğimiz hafta, gelin alma esnasında atılan kurşunların bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaraladığı durum hala insanlar arasında tazeyken, bu kez de düğünde bir başka genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiler doğrultusunda, geçtiğimiz gece Şebinkarahisar ilçe merkezindeki bir düğün salonunda hayatlarını birleştiren Beyzanur Bayazit ve Ali Karaca, Turpçu köyündeki evlerine dönmeye hazırlanıyordu. Kutlamalar köyde devam ederken, damadın yengesi F.K. havaya ateş açmak için silaha yöneldi. Ancak kazara Ali Karaca’yı (23) göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Yenge F.K. hemen gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.