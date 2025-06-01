Yenge Öldüren Adamın Gerekçesi: Öfke!

Olayın Ayrıntıları

Iğdır’da 73 yaşında bir adam, iki yengesini öldürdü. Olay, 28 Mayıs’da Aralık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Hacıağa köyünde gerçekleşti. Mehmet Çakmakcı, yengeleri Hatun Çakmakcı ve Elmas Çakmakcı’yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtı. Katil zanlısı, Ermenistan sınırında yakalandı ve adliyeye çıkarıldığında tutuklandı.

İfadesinin Detayları

Mehmet Çakmakcı’nın ifadesi açığa çıktı. Köylülerle yaşadığı sorunlar nedeniyle köyden göç ettiğini, ancak bir süre sonra geri döndüğünü belirten Çakmakcı, dışlandığı için köyün 1 kilometre dışında yaşadığını aktardı. Köylülerin, köy yolunu kullanmamasını istemeleri sebebiyle daha önce şikayette bulunduğunu ifade eden Çakmakcı, “Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı’ya içten içe öfkeliydim.” dedi.

“Bana karşı olan köy halkının yanına gitmemelerini ve benim yanımda durmalarını istiyordum. Elmas ve Hatun Çakmakcı sürekli beni istemeyen kişilerin yanına gidiyorlardı. Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim.” açıklamasını yaptı. Çakmakcı, “Olay günü Elmas ve Hatun’u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim.” şeklinde konuştu. Olaydan sonra, evine döndükten sonra oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine kadar gittiğini belirtti.