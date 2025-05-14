Yeni 11 AGN Keşfedildi

GÖKBİLİMCİLERDEN ÖNEMLİ KEŞİF

Rusya Bilimler Akademisi’nden bir gök bilim ekibi, Spektr-RG (SRG) uzay gözlemevini kullanarak evrenin en enerjik ve en parlak yapılarından biri olan 11 yeni aktif galaktik çekirdek (AGN) keşfettiklerini açıkladı. Bu gelişme, galaksilerin merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerin faaliyetleriyle ilişkili olan AGN’lerin daha iyi anlaşılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİ AGN’LERİN KEŞİF YOLCULUĞU

Astronomy Letters dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, baş araştırmacı Grigory Uskov ve ekibi, gökyüzü araştırmaları kapsamında birçok X-ışını kaynağını inceleyerek yeni aktif galaktik çekirdekleri tespit etti. Gök bilimciler, özellikle SRG’nin ART-XC teleskobuyla tanımlanan ve daha önce bilinmeyen X-ışını kaynaklarına yönelerek bu yeni AGN’leri bulmayı başardı.

KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

Ekibin yürüttüğü detaylı araştırmalar neticesinde, bugüne kadar 50’den fazla aktif galaktik çekirdek ve birkaç kataklizmik değişken tanımlandı. Yayınladıkları son makalede, ARTSS1-5 kataloğundan 11 AGN’nin optik olarak tanımlanıp sınıflandırıldığını belirttiler. Bu yeni keşfedilen AGN’ler, Dünya’ya göre oldukça yakın konumda bulunuyor.

YENİ KEŞİFLERİN SINIFLANDIRILMASI

Yeni keşfedilen 11 aktif galaktik çekirdeğin X-ışını parlaklıkları, modern AGN’ler için normal kabul edilen 2 ile 300 tredesilyon erg/s arasında değişiyor. Gök bilimciler, bu AGN’leri yedi adet tip 1, üç adet tip 1.9 ve bir adet tip 2 olarak Seyfert galaksileri sınıfında kategorize etti.