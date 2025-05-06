Yeni Aile Hekiminiz Değişmiş Olabilir! Önemli Karar Devrede

YENİ UYGULAMA İLE SAĞLIK HİZMETLERİ İYİLEŞTİRİLİYOR

Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve etkin hale gelmesi için önemli bir adım atılıyor. Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla devreye giren yeni sistemle birlikte, aile hekimi kayıtları ile ikamet adresi farklılık gösteren vatandaşların kayıtlarını otomatik olarak güncelleyerek hayata geçirmiş durumda. Bu uygulama, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonunun bir parçası olarak konulurken, koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşımın artırılması ve düzenli taramaların yaygınlaştırılması amaçlıyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme, belli kriterlere uyan bireyleri kapsıyor. Bunlar:

– Aile hekimi farklı bir ilde kayıtlı olanlar.

– İkamet adresi başka bir ilde bulunanlar.

– Son bir yıl içinde aile hekiminin bulunduğu ilde herhangi bir sağlık hizmeti almayan kişiler.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Aile hekimi otomatik güncelleme süreci, sistem üzerinden bu kriterleri sağlayan vatandaşların tespit edilmesiyle işlemeye başlayacak. Belirlenen kişilerin aile hekimi kayıtları, ikamet ettikleri ilin sağlık müdürlüğü tarafından adreslerine en yakın uygun aile hekimine aktarılacak. Vatandaşlara ise SMS ile bilgilendirme yapılacak.

GERİ DÖNÜŞ HAKKI TANINIYOR

Eğer vatandaşlar değişimle ilgili memnun kalmazsa veya eski aile hekimine dönmek isterse, sistem buna çözüm sunuyor. e-Nabız ya da e-Devlet üzerinden eski hekimlerine bir ay içinde dönüş yapabilecekler. Tüm işlemler dijital olarak, kullanıcı dostu bir biçimde gerçekleştirilecek.

UYUMLULUK NEDEN GEREKEN BİR KONUDUR?

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, bu değişikliğin koruyucu sağlık hizmetlerini yerinde ve etkin sunmayı amaçladığını ifade ediyor. “İstiyoruz ki her vatandaşımız kendi yaşadığı yerde aile hekimine ulaşsın, ücretsiz koruyucu sağlık ve tarama hizmetlerinden faydalansın,” diyor.

Yeni sistem, yalnızca farklı iller arasındaki kayıt uyumsuzluklarını kapsıyor. Bu durum, bir kişinin aile hekiminin farklı bir ilçede fakat aynı ilde olması hâlinde söz konusu olmuyor.

AİLE HEKİMLERİNE EREŞİM ARTACAK

Gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte aile hekimlerinin sorumlu olduğu nüfus daha ulaşılabilir hale gelecek. Hedef, tarama oranlarının artırılması (obezite, kanser, kronik hastalıklar) ve sağlık hizmetlerinin birinci basamakta yoğunlaştırılması olarak belirleniyor.

E-NABIZ ÜZERİNDEN İŞLEMLER NASIL YAPILACAK?

Vatandaşlar, aile hekimi değişikliği için:

1. https://enabiz.gov.tr adresine giriş yapmalılar.

2. e-Devlet şifresiyle oturum açmalılar.

3. “Aile Hekimi Değişikliği” menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

BİLGİLENDİRME MESAJI GÖNDERİLECEK

Değişiklik yapılan her vatandaşa, Sağlık Bakanlığı tarafından SMS gönderilecek. Mesajda yeni aile hekiminin bilgileri ve geri dönüş süreciyle ilgili yönlendirmeler bulunacak.

HASTALAR NE YAPMALI?

SMS aldıklarında yeni hekimin bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Memnun kalmadıkları takdirde, bir ay içinde e-Nabız üzerinden değişiklik yapabilirler. Sağlık hizmetlerinden düzenli yararlanmak için yeni aile hekimleriyle iletişime geçmeleri önem taşıyor.