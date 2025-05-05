Yeni Aile Hekimliği Dönemi Başlıyor!

YENİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

Aile hekimlikleriyle ilgili uygulama yarın hayata geçiyor. Sağlık Bakanlığı, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikamet ettiği yer farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını otomatik olarak ikamet adreslerine taşıyor.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yarından itibaren uygulanacak yeni sistem hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “86 milyon vatandaşımızın içinde aile hekimine kayıtlı bulunduğu il ile ikamet adresinin bulunduğu il farklı olanları sistemden liste halinde çekmiş olduk. Örneğin, Ankara’da aile hekimine kayıtlı ancak ikamet adresi İstanbul’da olan bir vatandaşımızı düşünelim; bir yıl içerisinde aile hekiminin kayıtlı olduğu Ankara’da herhangi bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurmamış ve ikamet adresi de İstanbul’da olduğunda aile hekimine daha kolay ulaşsın, aile hekimliğindeki hizmetleri daha etkin bir şekilde almış olsun” dedi. Bu kapsamda, mayıs ayında bu vatandaşların aile hekimliği kaydını İstanbul’a alacaklarını ve İstanbul’daki İl Sağlık Müdürlüğü’nün de o vatandaşları en yakın ve uygun aile hekimine kaydedeceğini belirtti.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN SÜRE BELİRLENDİ

Demirkol, geri dönüş için bir aylık süre olduğunu söyledi. “Bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız ‘https://enabiz.gov.tr/’ web sitesi üzerinden, önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek” bilgisini verdi.

HANGİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni uygulamadaki kriterler hakkında da konuşan Demirkol, “Burada da 1 yıl içerisinde aile hekimine gitmemiş ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almamış olmayı kriter olarak aldık. O vatandaşlarımızın aile hekimliği kayıtlarını, ikametlerinin bulunduğu ile taşıyoruz” dedi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün bu kişileri ikamet adreslerinin bulunduğu en yakın aile hekimine alacağını, eski aile hekimine dönmek isteyenlerin ise bir ay içerisinde e-Nabız üzerinden bu işlemleri yapabileceğini vurguladı.

TAŞIMALARDAN HABERDAR OLUNACAK

Sistemin sadece il değişikliklerini kapsadığını, aynı il içindeki ilçeler için geçerli olmadığını anlatan Demirkol, bu konuda vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını belirtti.