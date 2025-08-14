yeni-alexa-reklamlarla-dolu-oldu

YAPAY ZEKANIN DİJİTAL DÜNYADAKİ ETKİSİ

Yapay zeka çağında, hemen hemen her ürün yeniden tasarlanıyor. Spor uygulamaları, Adobe Photoshop gibi yaratıcı yazılımlar ve Google gibi arama motorları, üretken yapay zeka entegrasyonu ile yenilenen platformlar arasında yer alıyor. Şimdi ise Amazon’un dijital asistanı Alexa, 11 yıl aradan sonra “Alexa+” adıyla güncelleniyor. Bu yeni sürüm, Alexa’nın veri toplama alışkanlıklarını üretken yapay zeka ile birleştiriyor. Ancak uzmanlar, bu yeniliğin asıl amacının kullanıcı deneyimini geliştirmekten çok, Amazon’un satış stratejilerini desteklemek olduğunu vurguluyor.

Yeni Deneyimler ve Yükselen Reklamlar

New York Times’ın Hard Fork podcast’inde, gazeteciler Kevin Roose ve Casey Newton, Alexa+ ile olan deneyimlerini aktarıyor. Newton, yeni nesil Echo Show 5 cihazını kullanarak Alexa+’a kolayca eriştiğini, fakat cihazın sürekli alışveriş önerileri sunduğunu belirtiyor. “Dakikada birkaç saniye güzel sanat eserleri gösteriyor, ardından ‘Aspirin ister misin? Kağıt havlu alır mısın?’ gibi sorular soruyordu. 90 dolar verip sürekli dönen bir reklam panosu satın almışım gibi hissettim” şeklinde açıklıyor.

Fonksiyonlarda Problemler

Alexa+’ın daha doğal ses sentezine sahip olduğu ve Uber gibi uygulamalarla daha uyumlu çalıştığı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak internet tarama, alarm kurma ve haber özeti gibi daha önce sorunsuz çalışan işlevlerde sorunların yaşandığı ifade ediliyor. Ayrıca kullanıcılara sunulan “yeni özellikler” genellikle reklam içeriyor. Newton, Z kuşağının müzik trendlerini sorduğunda, Alexa’nın doğrudan Amazon Music aboneliği satmaya çalıştığını dile getiriyor.

Mahremiyet Endişeleri

Mart ayında yapılan bir değişiklik ile Alexa+, “Ses Kayıtlarını Gönderme” seçeneğini dikkate almayacak. Bu durum, Amazon’un kullanıcıların ses verilerini süresiz olarak saklayabileceği anlamına geliyor. Teknoloji yazarları, Alexa+’ın arkasındaki yapay zekanın nasıl çalıştığı hakkında yeterli bilginin bulunmadığını, muhtemelen Amazon’un kendi modelleri ile Claude’un birleşiminden oluştuğunu belirtiyor. Ancak sistemin tam olarak hazır olmadan piyasaya sürüldüğü düşünülüyor. Bu da asistanın kullanıcılarını yoğun reklam bombardımanına maruz bırakma sebebi olabiliyor. Newton, “Echo ailesi, sadece Amazon’un sitesine para göndermeniz için bir pencere haline gelmiş. Bu cihazlar bana göre değil” diyerek düşüncelerini iletiyor.