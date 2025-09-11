Yeni Anayasa İçin Önemli Görüşme Yapılacak

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

Türkiye’de yeni anayasa hazırlıklarını üstlenen 11 kişilik komisyon, çalışmalarının ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın liderliğindeki komisyon, anayasanın temel değişiklikleri ve kritik noktaları üzerinde yoğunlaştı. Komisyonun bir sonraki adımı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirilecek görüşme olacak.

SENSİTİF BAŞLIKLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

Türkiye gazetesinin haberine göre, komisyon üyeleri bazı hassas konuları ayrı olarak masaya yatırdı. Bu konular arasında seçim sistemleri, yargı yetkileri, dünya anayasa tarihi gibi temalar yer aldı. Komisyon, il toplantıları aracılığıyla yol haritasını belirleyecek; eylül ve ekim aylarında ise yoğun bir çalışma dönemi geçirecek. Geniş bir katılım hedefleniyor.

ANAYASA TASLAĞINA KATKI SUNAN KESİMLERLE BULUŞULACAK

Komisyon, sürecin ilerleyen aşamalarında akademisyenlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve milletvekilleriyle bir araya gelerek anayasa taslağına katkı sunabilecek kesimleri dinleyecek. Ekip, ortak bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor ve süreci şeffaf ile kapsamlı bir şekilde yürütmeyi planlıyor.

KOMİSYON ÜYELERİ HANGİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki komisyonun üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Efkan Âlâ – AK Parti Genel Başkan Vekili, Mustafa Elitaş – AK Parti Genel Başkan Vekili, Hayati Yazıcı – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ali İhsan Yavuz – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ömer Çelik – AK Parti Sözcüsü, Abdullah Güler – AK Parti Grup Başkanı, Özlem Zengin – AK Parti Grup Başkan Vekili, Muhammet Emin Akbaşoğlu – AK Parti Grup Başkan Vekili, Bahadır Yenişehirlioğlu – AK Parti Grup Başkan Vekili.