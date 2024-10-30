Yeni Anayasa Süreci Hakkında Açıklama

ANAYASA YAPIM SÜRECİNE DEĞERLENDİRME

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni bir anayasa oluşturma sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz” dedi. Bu sözler, anayasa yapım sürecinin demokratik bir zeminde yürütüleceğine dair umut veriyor.

DEMOKRATİK SÜRECİN ÖNEMİ

Kurtulmuş’un belirttiği gibi, anayasa yapım sürecinin demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlamak açısından büyük bir önem taşıyor. İlk dört maddenin tartışmasız bir şekilde ele alınması, sürecin başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor. Bu durum, yeni anayasa için sağlam bir temel oluşturma amacını taşıyor.