Yeni Anayasa Süreci İçin Konsensüs Zorunlu

VERİMLİ GÖRÜŞMELERİN ALTINI ÇİZİYOR

Kurtulmuş, komisyon görüşmelerinin verimli ve faydalı bir tartışma ortamında geçtiğini ifade etti. Yeni anayasa ile ilgili sorulara yanıt veren Kurtulmuş, “28’inci dönemin açılışından itibaren ifade ettiğim noktaları yeniden söylemek isterim. Cumhuriyetin 2’nci asrında, 28’inci Dönem parlamenterleri olarak yapabileceğimiz en önemli katkılardan birisi, tarihi sorumluluklardan birisi, yeni bir anayasa yapılması için gayret sarf etmektir. Eğer başarabilirsek burada olumlu bir sonuç almak” dedi. Demokratik, katılımcı, kapsayıcı, güçler ayrımı prensibini tam manasıyla tahkim eden bir anayasanın yapılmasının Meclisin görevi olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Meclis Başkanının elinde bir maddesi bile hazırlanmış anayasa metni yoktur” ifadeleriyle mevcut durumunu da açıkladı.

ŞEFFAFLIK VE KATILIMCI BİR SÜREÇ ÜZERİNDE DURUYOR

Kurtulmuş, yeni anayasa sürecinin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. “Bu süreci şeffaf, açık, siyasi partilerin ve sivil toplumun, üniversitelerin, akademik çevrelerin müktesebatını ortaya koyabileceği bir şekilde yürütmekle yükümlüyüm” dedi. Ayrıca olumlu bir katkıda bulunursa, millete karşı görevini yerine getirmiş olacağına inandığını belirtti. Partilerle yapılan görüşmelerde, bu sürecin ön yargısız yürütülmesinin önemine değinerek, herkesin düşüncelerini açıkça dile getirmesini istedi. “Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışmaları gündeme getirmeden, Türkiye’nin yeni döneme ilişkin beklentilerini karşılayacak bir anayasanın yapılması, bu Meclisin hem vazifesidir hem de üzerinde büyük bir ödevdir” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANININ SEÇİLMESİNE DAİR GÖRÜŞLER

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanının bir kere daha seçilmesini sağlamanın Meclisin görevi olmadığını belirterek bu konuda bugüne kadar hiç kimsenin böyle bir düşünce beyan etmediğini ifade etti. “Dolayısıyla vehimler üzerinden ön yargılarla anayasa süreçlerinin yürütülmemesi en doğru en sağlıklı yoldur” diyerek süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini gerektiğinin altını çizdi.