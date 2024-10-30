Yeni Anayasa Süreci Ve İlk Dört Madde**

TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR ANAYASA SÜRECİNE GİDİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni bir anayasa oluşturma sürecinin başlamak üzere olduğunu belirtti. Kurtulmuş, bu sürecin “Başta yeni bir anayasa olmak üzere, ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz” dedi ve tüm bireylerin kendilerini eşit, adil yurttaşlar olarak hissettiği bir Türkiye hedeflediklerini belirtti. Kurtulmuş, Hacettepe Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLİM ÜRETİMİNİ DESTEKLİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuşmasında Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere sadece tedavi değil, aynı zamanda bilim üretimi alanında da destek sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Bakan Memişoğlu, “Özellikle oluşturacağımız ekosistem ile bilhassa çalışmalar yürüten bilim insanlarımızın yanında olacağız ve bilim insanlarına destek vereceğiz” diye konuştu. Tıp alanında yenilikçi çalışmalar yürüten bilim insanlarının desteklenmesi gerekliliğine dikkat çekti ve Türkiye’nin sağlık sektöründe daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye’nin geçmişten bu yana Filistin ve Lübnan’daki insanlara karşı soykırım uygulanan durumu durdurmak için var gücüyle çalıştığını dile getirdi. Teknolojik güç sahiplerinin bu durumu devam ettirmesinde etkili olduğunu belirtti. “Bu insanların hayattan koparılmasına seyirci kalanlar, dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş ve bu barbarlığı hayat tarzı haline getirmiş birtakım egemenlerdir.” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, bölgede güven ve istikrarı sağlamak adına iç barışın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

EMPERYALİST GÜÇLERİN İHTİYAÇLARI VAR

Cumhuriyetin ikinci asrına girildiğini hatırlatan Kurtulmuş, “Birinci asrın kahramanları, o büyük kurtuluş mücadelesini verirken hangi düşmanla savaştılarsa inanın ki sadece isimleri değişerek aynı düşman bugün yine Türkiye’nin karşısındadır.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin iç huzurunu sağlayarak emperyalist güçlerin bölgedeki ‘böl-parçala-yönet’ stratejisini engellemesi gerektiğinin altını çizdi. Üniversitelerin bu süreçte önemli bir rol oynaması gerektiğini belirtti.

KÜRT VE TÜRK’E DAİR DEĞİŞEN ANLAYIŞLAR

Kurtulmuş, konuşmasında kimlerin mezhep ve ırk dairesinde ayrışma yarattığını ifade ederek, “Kim bu bölgede mezhep, meşrep davası güdüyorsa bilin ki bizden değildir.” dedi. 85 milyon Türkiye yurttaşının beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Anayasa ve diğer dört temel hukuk metninin daha demokratik hale getirilmesine yönelik adımlar atılacağını belirtti. Güven ve istikrarın iç barış için kritik iki kavram olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin istikrarsızlık yaratma girişimlerine karşı da tek bir bütün olarak durabileceğine dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK STRATEJİLERİ

Kurtulmuş, TUSAŞ’a yönelik saldırının önemli zamanlaması ve mekanının yanı sıra Türkiye’de yeni bir istikrarsızlık dalgası yaratmaya yönelik olduğunun altını çizdi. “Terör örgütlerinin saldırılarına karşı, terör çetelerinin ve baronlarının niyetlerine karşı, onların arkasındaki karanlık odaklara karşı milletimiz birdir, beraberdir.” dedi. Türkiye’nin bu saldırılara rağmen birlik beraberlik içinde yoluna devam edeceğini vurguladı.