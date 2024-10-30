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Yeni Anayasa Yapım Süreci Hedefleri

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YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Başta yeni bir anayasa olmak üzere, ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz” ifadesini kullandı. Kurtulmuş, bu süreçle birlikte vatandaşların kendilerini, “eşit, adil yurttaşlar olarak bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye” oluşturacaklarını belirtti.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Ayrıca, Kurtulmuş, “birlik ve beraberlik ortamı, kardeşlik ortamı tesis edeceğiz” sözüyle, toplumun farklı kesimleri arasında dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu çalışmalar, ülkeye olan aidiyet duygusunu pekiştirecek önemli adımlar arasında yer alıyor.

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