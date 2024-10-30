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Yeni Aşkın Ortasında Eski Hayatlar

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SETTEKİ DÖNÜŞÜM

O filmin setinde yaşananlar orada kalmadı. Film için uzun saatler boyunca çalışan ikili, birbirlerine aşık oldu. Bu aşk o kadar derinlemesine gelişti ki, henüz resmen evlenmeden bir bebeklerinin dünyaya geleceği haberi yayıldı.

BEBEĞİN GELİŞİ VE EVLİLİK

Birkaç ay içinde bebek dünyaya gözlerini açtı ve hemen ardından ikili evlenmeye karar verdi. Evlendikten sonra ikinci bebekleri de dünyaya geldi. Hem kariyerleri hem de evlilikleri gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyordu.

İHANET GÖLGESİ

Ancak bir süre sonra, çiftin üzerinde ihanet bulutları belirmeye başladı. Karısına büyük bir tutkuyla aşık olan adam, birdenbire genç bir kadının etkisine kapılınca, ilişkileri sona erdi.

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