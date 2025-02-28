Yeni Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı başdanışmanlıkları ve farklı genel müdürlüklere atama kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Vedat Demiröz Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi. Ayrıca, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına görevlendirildi ve kendisine Büyükelçi unvanı verildi.

Müftü atamaları da gerçekleşti. Niğde İl Müftüsü Osman Ayas ve Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun görevlerinden alındı. Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, Gümüşhane İl Müftülüğüne Hayri Erenay, Zonguldak İl Müftülüğüne Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Muş İl Müftülüğüne İbrahim Yavuz, Bitlis İl Müftülüğüne Kadir Koçak ve Bingöl İl Müftülüğüne Orhan İmamoğlu atandı.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. VE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ATAMALARI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Zafer Demircan atanırken, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Zübeyir Çalışan getirildi. Bu atamalar, enerjinin yönetiminde yeni bir dönemi başlatacak.