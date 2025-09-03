Yeni Başarılarla İlerlemeye Devam Edeceğiz

YENİ ZİRVE HEDEFİ

Savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni bir zirve kaydedildi. Ocak-Ağustos dönemindeki toplam ihracat rakamı, yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara ulaştı.

İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayiindeki ihracat rakamlarını değerlendirerek, 2025 yılı Ağustos ayında sektörün yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu. Görgün, Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracatın yüzde 45 artış göstererek 5 milyar 418 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Gelecekte yeni başarıların da geleceğinin altını çizen Görgün, “Yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

İHRACATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE VURGU

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetleri ve yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerle ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı. Ayrıca, ana yüklenicilerden KOBİ’lere kadar bu başarı zincirinin daha da ileriye taşınacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlemiş olduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için, sektör olarak gece gündüz çalışacaklarını ve yeni başarılara imza atacaklarını ifade etti.

TEBRİKLER VE GELECEK HEDEFLERİ

Görgün, emeği geçen firmalar, mühendisler, teknisyenler ve başkanlık personelini yürekten tebrik etti. Millî teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için durmaksızın çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.