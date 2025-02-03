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Yeni Başbakan De Wever Göreve Başladı

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DE WEVER YENİ BAŞBAKAN OLDU

Belçika’da 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından, Flaman milliyetçisi N-VA partisi birinci oldu. N-VA’nın lideri De Wever, 237 gün süren koalisyon müzakerelerinin ardından sağlanan anlaşma ile birlikte yeni başbakanlık görevini üstlendi.

GÖREV DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

De Wever, önceki başbakan Alexander de Croo’dan görevi alarak Kral Philippe’nin huzurunda yemin etti. Bugün, başkent Brüksel’de gerçekleştirilecek olan gayriresmi Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Belçika’yı temsil edecek.

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