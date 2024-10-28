Yeni Bir Aşk Başladı: Evrim Ve Kerem

EVRİM ALASYA VE KEREM ALIŞIK’IN AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Evrim Alasya’nın oyuncu olan Kerem Alışık’a duyduğu ilginin konuşulduğu iddia edildi. İkili, el ele yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Özellikle son zamanlarda dikkat çeken dizi karakterlerinden biri olan ‘Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı canlandıran Evrim Alasya’nın, ‘Aşk Biter mi?’ tiyatro oyununda rol arkadaşı olan Kerem Alışık ile bir ilişkiye başladığı konuşuluyor. İş arkadaşlığının aşka dönüştüğü söylenen çiftin, Londra tatiline gitmeleri esnasında el ele görüntülenmesi aktarılmıştı.

ALASYA’NIN AŞK AVUNTUSU

Saba Tümer’in Youtube kanalındaki röportajında Evrim Alasya, “Erkek gibi erkeklere hasret kaldım” sözleriyle dikkat çekti. Bu röportaj sonrasında, Kerem Alışık ile aşk yaşadığı bilgisi netleşti. Çift, Caddebostan Sahili’nde el ele görüntülenerek aşklarını belgelendirdi.

ÇİFTİN AŞK DOLU MOMENTLERİ

2. sayfa’nın haberine göre, Caddebostan Sahili’nde her anı aşk dolu olan çift, yürüyüşleriyle de dikkat çekti. İkili, samimi halleriyle gözlerden kaçmadı.