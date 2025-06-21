Yeni Büyükelçiler Atandı Dört Ülkeye

ÇİN VE AVRUPA ÜLKE BÜYÜKELÇİLERİNE ATAMALAR YAPILDI

Çin, Hollanda, Belçika ve Litvanya Büyükelçiliklerine atama işlemleri gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, birçok bakanlık ve resmi kurumda da yeni atamalar yapıldı. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu’na atamalar yer aldı.

ATAMALARIN DETAYLARI

Yeni atamalara göre, Çin Halk Cumhuriyeti Nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Selçuk Ünal, Belçika Krallığı Nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Litvanya Cumhuriyeti Nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu, Hollanda Krallığı Nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Fatma Ceren Yazgan atandı.

KURUL VE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Adli Tıp Kurumu’nun İkinci İhtisas Kurulu, Dokuzuncu İhtisas Kurulu ve Onuncu İhtisas Kurulu üyeliklerine yeni isimler atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine ise 25 müfettiş yardımcısı görevlendirildi. Dışişleri Bakanlığı’nda açık olan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar Genel Müdürü Kaan Esenler atandı.

YENİ YÖNETİM KADROLARI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Cem Erdem, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Akif Bülent Boyacıoğlu, Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mesut Türkay, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman Kılınçel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barbaros Murat Köse atandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Nuray Serdaroğlu Erbil, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Çağlar Kaya ve Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Gökyurt atandı.

EĞİTİMDE YENİ GÖREVLER

Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Eyyup Tanyıldız, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına ise Mehmet Öztimur atandı. Ayrıca Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret müfettişliklerine 23 müfettiş yardımcısı görevlendirildi.