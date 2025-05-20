Yeni Ceza Düzenlemeleri Yolda

YARGI PAKETİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu’na ilişkin yeni geliştirmeler içeren yargı paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, alkollü araç kullanma, kasten yaralama ve örgüt üyeliği gibi suçların cezalarının artırılacağını duyurdu. TV100’e yaptığı açıklamada, kuru sıkı silahlarla ateş etmenin meskun mahalde ateş etme suçu kapsamına alındığını belirtti. “Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak.” dedi.

ALCOL VE UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANMA

Bakan Tunç, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak belirleneceğini belirtti. Ayrıca, trafikte yol kesenler için öngörülen cezanın 1 yıldan 3 yıla kadar olacağını açıkladı.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNUN CEZALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına dayalı olarak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurlarının ve bu suça ilişin cezanın yeniden gözden geçirildiğini ifade etti. “Ayrıca suç kurma ve yönetme suçu ile örgüt üyeliği suçunun cezaları artırılmaktadır.” şeklinde konuştu.

KASTEN SUÇ İŞLEYENLERE YENİ CEZALAR

Kasten işlenen suçlarla ilgili 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar, taksirle öldürme suçu hariç, taksirle işlenen suçlarda ise 3 yıldan 5 yıla kadar ceza artışı olacağını açıklayan Bakan Tunç, konutta infaz usulünün kapsamının da gözden geçirildiğini belirtti. Kadın, çocuk veya 65 yaşını doldurmuş kişiler için 1 yıldan 3 yıla, 70 yaşını aşmış kişiler için 2 yıldan 4 yıla ve 75 yaşını bitirmiş kişiler için 4 yıldan 5 yıla kadar ceza süreleri artırılacak. “Ayrıca 80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar olan hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınmaktadır.” dedi. Ayrıca, hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıla kadar hapis cezasının, doğum nedeniyle ise 3 yıl yerine 5 yıla kadar hapis cezasının konutta infazında karar verilmesinin önerildiğini belirtti.