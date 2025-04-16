Gündem

Yeni Ceza Düzenlemesi Yolda!

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KANUN TEKLİFİ HAZIRLANIYOR

Alınan bilgilere göre, AK Parti milletvekilleri, Trafik kurallarına uymayanlar için idari para cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasına ilişkin düzenlemeler yolunda çalışmalar başlattı. Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde hazırlanan bu kanun teklifi ile, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali gibi hatalı davranışlarda bulunan sürücülere verilen idari para cezaları artırılacak.

CEZALAR YÜKSELTİLECEK

Şu an için hız sınırını aşan kişilere 2 bin 167 lira ile 9 bin 267 lira arasında ceza uygulanıyor. Ayrıca, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapan sürücülere de 2 bin 167 lira ceza kesiliyor. Dönüş ve geçme kurallarına uymayanlara ise 993 lira tutarında ceza uygulanıyor. Bu yeni düzenlemelerin, trafik güvenliğini artırması ve sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmesi hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Trafik Cezaları Artırılacak, Düzenleme Var

Yeni bir düzenleme ile trafik cezalarının artırılması hedefleniyor. Meclis gündemine gelecek yasayla aşırı hız, ışık ihlali ve hatalı şerit değişikliği cezalarında artış planlanıyor.
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