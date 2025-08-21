Yeni Cla Elektrikli, 10 Dakikada 325 Km!

MERCEDEZ-BENZ CLA’NIN YENİ SERİSİ YOLA ÇIKIYOR

Mercedes-Benz’in kompakt lüks sedan segmentindeki parlayan yıldızı yeni CLA, elektrikli ve hibrit alternatifleriyle yolda olmak için gün sayıyor. Bu yeni model, sadece bir sedan olmanın ötesinde, adeta bir teknoloji gösterisi sunuyor. Emre Özpeynirci’nin verdiği bilgilere göre, elektrikli CLA Ekim ayında, hibrit versiyonu ise Aralık ayında Türkiye’deki müşterilere ulaşacak. Ancak dikkatli olun, talep o kadar yüksek ki bazı alıcılar araçlarını almak için 2026’ya kadar beklemek durumunda kalabiliyor.

ELEKTRİKLİ CLA: GELECEĞİN PARLAK YÜZÜ

Mercedes-Benz CLA’nın elektrikli versiyonları olan CLA 250+ with EQ Technology ve CLA 350 4Matic with EQ Technology, adeta bir bilimkurgu filminden çıkmış gibi görünüyor. CLA 250+, 268 beygir gücünde tek motorla 792 km menzil sunuyor. CLA 350 4Matic ise çift motor seçeneği ile 349 beygir güç ve 771 km menzil sağlıyor. Ayrıca, 800 volt şarj sistemi ile yalnızca 10 dakikada 325 km menzil imkanı sunuyor. Şehir içi kullanım için birinci vitese, otoyolda yüksek hız için ise ikinci vitese sahip olan iki vitesli şanzıman, bu aracı sınıfında öncü kılıyor. Yıl sonunda 58 kWh LFP bataryalı yeni bir versiyonun da yola çıkması bekleniyor.