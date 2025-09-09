Yeni Clio İlgi Görüyor

CLIO’NUN DÜNYA ÇAPINDAKİ BAŞARISI

Clio, dünya genelinde 17 milyon, Türkiye’de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaşarak hatchback segmentinin en güçlü oyuncularından biri haline geldi. Yeni nesil Clio’nun dünya tanıtımı, Münih IAA Mobility 2025 etkinliğinde gerçekleştirildi ve Türkiye yollarında görünmesi için geri sayım başladı. Yeni Clio, modern ve zarif tasarımıyla Renault’nun yeni stil anlayışını yansıtıyor. Ön kısımda yer alan ince LED farlar ve geniş hava girişleri, markanın elmas logosuyla birleşerek daha etkileyici bir görünüm sunuyor. Arka tarafta ise yenilenen stop lambaları ve krom detaylar, otomobile sportif bir hava katıyor.

ÖLÇÜLER VE YAŞAM ALANI

Yeni Clio, 4,11 metre uzunluğunda, 1,76 metre genişliğinde ve 1,45 metre yüksekliğinde. 2,59 metrelik dingil mesafesi, hem ön hem arka yolcular için geniş bir yaşam alanı sağlıyor. Standart versiyonlarda bagaj hacmi 391 litre olarak sunulurken, hibrit versiyonda bu değer 301 litreye düşüyor.

HİBRİT TEKNOLOJİSİ VE YAKIT TASARRUFU

Yeni Clio, Renault’nun full hybrid E-Tech 160 hp motoruyla donatılmış durumda. Elektrikli ve benzinli motorların uyumlu çalışması sayesinde şehir içindeki sürüşlerde %80’e kadar elektrikli performans sunan Clio, yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, 100 km’de 3,9 litreye kadar düşen ortalama tüketim değerleriyle hem ekonomik hem de çevre dostu bir sürüş imkanı sunuluyor.