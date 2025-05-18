Yeni Doğalgaz Keşfi Hakkında Açıklama

KARADENİZ’DEKİ DOĞALGAZ KEŞFİ İLE ENERJİDE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz’deki yeni doğalgaz keşfine dair açıklama yaptı. Yılmaz, stratejik öncelik olarak değerlendirilen enerji alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği bu keşfin hayırlı olmasını dileyerek, “75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

SAADETLER, GÜÇLÜ POLİTİKALARLA DEVAM EDİYOR

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin açılışına da değinerek, bu hastanenin hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, sağlık hizmetlerinde standartları yükseltirken sağlık turizmi ve sağlık endüstrisi konularında da güçlü politikalarla kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.