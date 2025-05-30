Yeni Dönem 2 Haziran’da Başlıyor

DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Akaryakıt sektörü büyük bir dijital dönüşüm sürecine adım atıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, 2 Haziran 2025 itibarıyla tüm akaryakıt satışlarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden yapılacağını açıkladı.

YENİ DONANIM ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

Okumuş’un ifade ettiğine göre, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, belirtilen tarihe kadar Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) donanımlarını edinip Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla (YN ÖKC) entegre edecek. Aksi halde, fiili satışlar gerçekleştirilemeyecek.

VERGİ BELGELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni sistemle birlikte vergi uygulamalarında da önemli değişiklikler söz konusu olacak. Okumuş, “Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak” diyerek mükellefleri bu konuda uyardı.

ARAÇ SAHİPLERİNE KRİTİK TARİHLER

Araç sahipleri için belirlenen önemli tarihler ise şu şekilde sıralanıyor:

İşletmeye ait veya kiralanan taşıtlar için: 2 Haziran’a kadar başvuru, 30 Haziran 2025’e kadar TTB takılması.

Sistemde yer almayan ama TTB kullanan taşıtlar için: 1 Temmuz 2025 itibarıyla işlem yapılması gerekiyor.

Çift yakıtlı araçlar için: Alternatif yakıt deposuna 31 Aralık 2025’e kadar TTB taktırılması gerekmekte.

DIŞ SATIŞLARA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Yeni dönemde dış satışlar da kapsama alındı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek düzenleme uyarınca, dökme yakıt alan araçların akaryakıt istasyonlarından satış yapması zorunlu hale gelecek. Okumuş, “Aksi halde yakıt giderleri vergi indirimi kapsamında değerlendirilemeyecek, bu da kullanıcılar için büyük bir mali yük yaratacak” uyarısında bulundu.

BİLGİLENDİRME ÇAĞRISI

PÜİS Başkanı Okumuş, meslektaşlarına çağrıda bulunarak, “Nihai tüketici olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gereken bilgilendirmelerin titizlikle yapılması gerekiyor. Meslektaşlarımın bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyorum” dedi.