Yeni dönem: Elektrik arıza bildirimi e-Devlet’ten!

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye’de elektrik hizmetlerinde bir yenilik ortaya çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle hazırlanan “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” artık e-Devlet üzerinden erişilebilir hale geldi. Bu sayede vatandaşlar, elektrik kesintileri, şebeke arızaları ve sokak aydınlatmasındaki sorunları birkaç basit adımda hızlı ve güvenli şekilde bildirebilecek. Bu yenilik, zaman kaybını azaltırken bürokratik süreçleri de kolaylaştırıyor.

UYGULAMANIN GELİŞİMİ

Asıl uygulama 2019 yılında “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla sokak lambalarındaki arızaların bildirilmesi için hayata geçirilmişti. O dönemde sınırlı bir kapsamda olan sistem, artan ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamlı bir hale getirildi. Şimdi, uygulanabilir hale getirilen e-Devlet entegrasyonuyla birlikte, yalnızca aydınlatma sorunları değil, tüm elektrik kesintileri ve arızalar ihbar edilebiliyor.

İHBAR İÇİN ADIMLAR

Elektrik arıza ihbarı yapmak isteyenler için birkaç adım yeterli. İlk olarak e-Devlet Kapısı’na giriş yapılması gerekiyor. (T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş sağlanabilir.)

– “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” sekmesi aranır ve seçilir.

– Açılan ekranda “Kesinti”, “Arıza” ya da “Aydınlatma Sorunu” seçeneklerinden uygun olanı işaretlenir.

– İhbar yapılacak il, ilçe, mahalle ve sokak bilgileri girilir.

– Sorunun detayları açıklama kısmına yazılabilir ve fotoğraf eklenebilir.

– Son olarak işlemi tamamlayarak bildirim TEDAŞ sistemine gönderilir.