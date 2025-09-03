Yeni Dönem: Elektrik İhbarı E-Devlet’te!

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye’de elektrik hizmetlerinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın öncülüğünde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması”, artık e-Devlet platformunda da kullanıma sunuldu. Bu yenilik sayesinde vatandaşlar, karşılaştıkları elektrik kesintileri, şebeke arızaları ya da sokak aydınlatmalarıyla ilgili sorunları birkaç basit adımla hızlı ve güvenli bir şekilde bildirebiliyor. Böylece hem zaman kaybı azalıyor hem de bürokratik süreçler en aza iniyor.

KAPSAMLI GELİŞİM SÜRECİ

Uygulamanın kökleri 2019 yılına uzanıyor. O dönemde, sadece sokak lambalarındaki arızaların bildirilmesi amacıyla “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla başlatılan sistem, artan ihtiyaçlar doğrultusunda genişletildi. Günümüzde, yalnızca aydınlatma sorunları değil, tüm elektrik kesintileri ve arıza bildirimlerini kapsayan bu uygulama, e-Devlet entegrasyonunun tamamlanmasıyla birlikte yeni bir dönemi başlatmış oldu.

ADIM ADIM İHBAR SÜRECİ

Elektrik arıza ihbarı yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. e-Devlet Kapısı’na giriş yapın. (T.C. kimlik numarası ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.)

2. “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” sekmesini aratıp seçin.

3. Açılan ekrandan “Kesinti”, “Arıza” veya “Aydınlatma Sorunu” seçeneklerinden en uygun olanı işaretleyin.

4. İhbarınızı yapacağınız il, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girin.

5. İsterseniz, sorunun detayını açıklama kısmına yazın veya fotoğraf ekleyin.

6. İşlemi tamamlayarak bildiriminizi TEDAŞ sistemine gönderebilirsiniz.