Yeni Dönem: Tüketiciye 30 Gün Hakkı

DOĞRUDAN SATIŞ SİSTEMİNE YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemi ile ilgili yeni bir yönetmelik taslağı hazırladığını ve sektör için kapsamlı kurallar getirmeyi planladığını duyurdu. Sabit bir mağaza ya da perakende noktası olmadan, bire bir iletişimle ürün ve hizmetlerin satışına dayanan bu sistemde, tüketicilerin korunmasına yönelik önemli adımlar atılıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı”, kamuoyunun ve ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Taslak, doğrudan satış şirketlerinin faaliyet kurallarını, doğrudan satıcıların sisteme giriş-çıkış koşullarını ve tüketici haklarını detaylandırıyor.

30 GÜN CAYMA HAKKI UYGULAMASI

Taslakta yer alan dikkat çekici maddelerden biri, tüketicilere tanınan 30 günlük cayma hakkı oldu. Mevcut 14 günlük süre, doğrudan satışlarda 30 güne çıkarılıyor. Tüketiciler, bu süre içerisinde gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden alışverişten vazgeçebiliyor. Satıcı, ürün kendisine ulaştıktan sonra 30 gün içinde, yapılan tüm ödemeleri masraf yansıtmaksızın tek seferde geri iade etmekle yükümlü oluyor.

YANILTICI VAATLERE YASAK GETİRİLİYOR

Yeni yönetmelik taslağı ile birlikte, doğrudan satış sisteminde tüketicileri yanıltan veya gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerin verilmesi yasaklanıyor. Ayrıca, baskı, aldatma ya da rahatsızlık gibi yöntemlerle kişilerin sisteme dahil edilmesi engelleniyor. Şirketlerin, doğrudan satıcılara sunduğu komisyon ve ödül tutarı yıllık net satışlarının yüzde 40’ını geçemeyecek.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Düzenlemeye göre, doğrudan satış faaliyeti gösterecek şirketlerin Ticaret Bakanlığı’ndan “satış yetki belgesi” alması gerekecek. Bu belgenin geçerliliği üç yıl olacak ve başvurularda tüketicinin sağlığı ve güvenliği gözetilerek ek belgeler istenebilecek. Ayrıca, doğrudan satıcının sisteme katılabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Satıcı, sisteme hiçbir cezai yükümlülük altına girmeden ayrılabiliyor. Sisteme girişin ardından 30 gün içinde ayrılan satıcının elindeki kullanılmamış malları, şirket tarafından geri alınacak.

CAYMA HAKKI DIŞINDA KALAN ÜRÜNLER

Taslak içerisinde cayma hakkının uygulanamayacağı istisnalar da sıralandı. Tüketicinin özel isteği ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler, ambalajı açılmış hijyen ürünleri ve kurulum/montajı tamamlanmış ürünler bu hakka dahil edilemeyecek.

TÜKETİCİYİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yönetmelik taslağı, doğrudan satış şirketlerine tüketiciyi bilgilendirme zorunluluğu getiriyor. Şirketler; posta, SMS, e-posta veya internet gibi fiziksel temas içermeyen yollarla cayma hakkı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetlere dair tüm bilgileri tüketiciye açık ve anlaşılır bir biçimde iletmek zorunda kalacak. Ticaret Bakanlığı, bu düzenleme ile sektörde adil, şeffaf ve güvenilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor.