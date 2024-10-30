Yeni Dönemde Kira Sözleşmeleri Başlıyor!

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Kiracılar ve ev sahiplerini ilgilendiren kira sözleşmelerinde yeni bir dönemin başlangıcı için geri sayım başladı. Yeni yıl itibarıyla kira sözleşmeleri nasıl yapılacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Devlet üzerinden kira sözleşmelerinin işlemlerini tamamladı. Bu sistem iki aşamalı olarak hayata geçecek.

İLK AŞAMA: KİRA SÖZLEŞMELERİNİN HAZIRLANMASI

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gerçekten kira kontratlarının e-Devlet sistemine aktarılacak olması reform niteliğinde bir uygulama. Bu konuyla ilgili ilk örneği Strateji Eylem Planı’nda gördük. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu sistemin kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı içindeki aşamalara dahil olduğunu belirtmişti. Yeni sistemle kira geliri beyannamesi vermekten kaçınanlar ile kira kontratı ve evrak sorunları daha entegre bir şekilde yapılabiliyor olacak. İlk aşamada taşınmaz sahipleri hazırladıkları sözleşmeleri kiracının onayına sunacak. Matbu kira sözleşmeleri, mal sahibi tarafından e-Devlet üzerinden sisteme girilecek olan belirli maddelere sahip olacak. Kira bedeli, mal sahibinin banka hesap bilgileri, kira artışı maddesi, kira süresi, başlangıç tarihi ve depozito bilgileri gibi temel veriler sözleşmelere yazılacak.”

KİRA BELGESİ KİRACININ ONAYINA SUNULACAK

Kiracı onayladıktan sonra taraflara zaman damgalı, barkodlu bir kira sözleşmesi oluşturulacak. İkinci aşamada ise, yetki belgesi almış emlak işletmeleri ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından sözleşmelerin hazırlanabilmesi planlanıyor. Emlak işletmeleri, e-Devlet sisteminde zorluk yaşayan taşınmaz sahiplerine rehberlik edecek.

KONTRATLAR BARKODLU BELGEYE DÖNÜŞECEK

Her iki tarafın onayladığı kira sözleşmeleri barkodlu belgeye dönüşecek. İlgili kurumlar bu belgeleri görebilecek ve sahte kira kontratları ile yapılan işlemler sona erecek. Belge ibrazının prosedürlerinin kolaylaşması, abonelik işlemlerinde ciddi zaman kaybını önleyecek.

KİRA DEĞER HARİTASI NETLEŞECEK

Kira kontratlarının sistem üzerinden takip edilmesi, gayrimenkul sektörünün durumunu daha iyi gözler önüne serecek. Hangi verilerin takip edilmediği ve ülkemizde nasıl bir yapı olduğu üzerinde önemle duruluyor. Yeni sistemle birlikte, kira değer haritası netleşebilecek ve sahte imza ile yapılan sözleşmeler ile usulsüz kiralamaların son bulması bekleniyor. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kiracı varken, gelir vergisi mükellefi sayısının 3 milyonu bulmadığı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu sistemin oluşturacağı altyapıdan faydalanmayı hedefliyor.