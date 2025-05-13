Yeni Dönemde Uçuş Güvenliği Sağlanacak

YOLCU GÜVENLİĞİNE YENİ DÜZENLEME

Türk Hava Yolları (THY), yolcu güvenliğini artırmak ve uçuş sırasında kurallara bağlı kalınmasını sağlamak için önemli bir uygulama başlattı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayımladığı yeni “Yolcu Anonsları Genelgesi”ne göre, iniş sırasında güvenlik kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular sadece uyarılmayacak, aynı zamanda idari para cezasıyla da karşılaşabilecek.

KURAL DIŞI YOLCULARA YAPTIRIM

Yeni düzenleme ile birlikte, uçağın park pozisyonuna gelmeden önce ayağa kalkan, üst bagaj bölmelerini açan veya yapılan uyarılara rağmen yerine oturmayan yolcular, “Kural Dışı Yolcu” olarak sınıflandırılacak. Bu kategorideki yolcular, ilgili yasal çerçeve kapsamında para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Alınan bu kararın asıl amacı, özellikle iniş esnasında meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek ve yolcu güvenliğini artırmak.

KABİN EKİPLERİNE YENİ GÖREVLER

Düzenlemeyle kabin ekiplerinin görev tanımları da güncellenmiş oldu. İniş sonrası yapılan standart veda anonsuna ek olarak, yolcuların kemer ikaz ışığı sönmeden yerlerinden kalkmamaları hakkında özel bir hatırlatma yapılması zorunlu hale geldi.

GENELGE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

SHGM tarafından yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verilmekte: “Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyonuna gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu tür yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını artırmak amacıyla revize edilerek standart güncel anonsların ivedilikle uygulanmasını teminen hazırlanan UOD – 2025/01 No.lu ‘Yolcu Anonsları Genelgesi’, Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.”