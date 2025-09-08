Yeni Düzenleme İle Kripto Haciz Başlıyor

İCRA SÜREÇLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu, icra süreçlerine yönelik önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslağa göre, kripto varlıklara haciz konulabileceğine dair düzenleme, kanun metnine açıkça ekleniyor.

MEVZUATTAKİ BELİRSİZLİK ORTADAN KALKIYOR

Mevcut durumda kripto varlıkların haczedilip haczedilemeyeceği üzerine tartışmalar sürüyordu. Yeni düzenleme ile bu belirsizlik sona erecek ve dijital varlıklar icra kapsamında yer alacak.

KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARI DEVREYE GİRECEK

Haciz süreçleri artık kripto hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilecek. Borçlular, mal beyanlarında kripto paralarını da bildirmek zorunda kalacak. Bu gelişme, dijital varlıkların saklanması ve nakde dönüştürülmesi sürecini de düzenleyecek.

DEĞER TESPİTİ UZMANLARA EMANET

Haczedilen kripto varlıkların değeri, uzman bilirkişiler tarafından belirlenecek. Saklama ve satışla ilgili esaslar ise çıkacak yönetmelikle belirginleşecek. Bu şekilde, icra süreçlerinde dijital varlıklar klasik malvarlıkları gibi değerlendirilmiş olacak.