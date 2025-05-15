Yeni Düzenleme Kapıda!

AYM İPTAL KARARI VE YENİ YASAL DÜZENLEME

AYM’nin ilgili ceza maddelerine yönelik iptal kararı sonrası AK Parti yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Örgüt üyesi olmayan ancak örgüt adına suç işleyenlere verilen hapis cezası indirilecek ve yeni alt-üst sınırlar şekillenecek.

İPTAL EDİLEN MADDELER

AYM, CHP’nin yaptığı başvuru üzerine TCK’nın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220’nci maddesinde yer alan, örgüt üyesi olmayan ancak örgüt adına suç işleyenlere 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesine dair hükmü iptal etti. Bunun yanı sıra, TCK’nın “Silahlı örgüt” başlıklı 314’üncü maddesindeki, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören düzenleme de kaldırıldı. Mahkeme, örgüt üyesi olanlarla örgüt üyesi olmadan suç işleyenlere aynı cezanın verilmesini orantısız buldu ve itirazı kabul etti.

YENİ DÜZENLEMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni Yargı Paketi ile “örgüt adına suç işleme” ifadesi daha net bir şekilde tanımlanacak. AK Parti kaynakları, bu suçtan ceza alan kişilerin cezalarının düşürüleceğini ve yeni sınırların belirleneceğini bildirdi.

TAHLİYELER GÜNDEME GELEBİLİR

Mevcut yasal değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, bu suçtan cezaevinde bulunan bireyler yeni düzenlemeden faydalanarak tahliye olabilecek.