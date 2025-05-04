Yeni e-Devlet Hizmeti Tarife Karşılaştıracak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırmalarına imkan tanıyan yeni bir hizmeti e-Devlet üzerinden başlattıklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” sözleriyle müjdeyi verdi. Ayrıca, Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete bir yenisini daha eklediğini de belirtti. Yeni hizmet hakkında bilgiler paylaşan Bakan, “BTK tarafından yürütülen çalışmalar ile vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık.” ifadelerini kullandı.

TARİFELER TEK PLATFROMDA

Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılacak. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” biçiminde açıklamalarda bulundu.

BİRÇOK KRİTER İLE KARŞILAŞTIRMA YAPILABİLECEK

Bakan Uraloğlu, yeni sistem sayesinde vatandaşların farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri ayrı ayrı internet sitelerine girmeden görebileceğini ifade etti. Uraloğlu, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” diye ekledi. Ayrıca, söz konusu uygulamanın https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşılabileceğini de belirtti.

EN UYGUN TARİFEYE ULAŞILACAK

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını vurgulayan Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşabileceğini, bu sayede işletmecilerin daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini dile getirdi. Uraloğlu, “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” şeklinde konuştu.

PROJE, DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ’NİN YARIŞMASINDA ADAY GÖSTERİLDİ

Bakan Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin uluslararası ödüle aday gösterildiğini aktararak, “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) yarışmasında ‘Bilgiye Erişim’ kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” ifadeleriyle projelerini öne çıkardı.