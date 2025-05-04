Yeni e-Devlet hizmeti, tarifeleri karşılaştıracak

YENİ HİZMETİ TANITTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmelerini sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden hayata geçirdiklerini duyurdu. Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” diye açıkladı. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete bir yenisinin eklendiğine değindi.

TEK PLAFTORMDA TARİFELER

Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek.” şeklinde konuştu.

FARKLI KRİTERLERLE KARŞILAŞTIRMA

Uraloğlu, yeni sistem ile vatandaşların farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri, ayrı ayrı internet siteleri gezmeden görebileceklerini ifade etti. Uraloğlu, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, uygulamanın https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden erişilebileceğini belirtti.

REKABETİ ARTIRACAK UYGULAMA

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını dile getiren Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşabileceğini ve böylece işletmecilerin daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini belirtti. “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” diye ekledi.

ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin uluslararası ödüle aday gösterildiğini ifade ederek, “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) yarışmasında “Bilgiye Erişim” kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” şeklinde konuştu.