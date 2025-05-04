Yeni e-Devlet Hizmeti, Tarifeleri Karşılaştıracak

YENİ HİZMETİN DEVREYE ALINMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesine olanak tanıyan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden hayata geçirdiklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından e-Devlet üzerinden sunulan 42 hizmete bir yenisinin eklendiğini belirtti. Uraloğlu, “BTK tarafından yürütülen çalışmalarla, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırmasına olanak sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık.” ifadelerini kullandı.

TEK PLATFROMDA TARİFE KARŞILAŞTIRMASI

Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılacak.” dedi. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri, tek bir platform üzerinden kullanıcıların erişimine sunularak kıyaslama imkanı tanıyacak.

AYNI ANDA BİR ÇOK KRİTERLE KARŞILAŞTIRMA

Uraloğlu, yeni sistem sayesinde vatandaşların farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri, ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebileceğini ifade etti. “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek.” diye ekledi. Uraloğlu, vatandaşların bu uygulamaya https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşabileceğini bildirdi.

REKABETİ ARTIRAN UYGULAMA

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını vurgulayan Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşabileceğini, bu sayede işletmecilerin daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma konusunda teşvik edileceğini söyledi. “Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAYLIK

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin şimdiden uluslararası ödüle aday gösterildiğini belirtirken, “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) yarışmasında ‘Bilgiye Erişim’ kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” ifadelerini kullandı.