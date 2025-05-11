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Yeni Ehliyet Alacaklar Dikkat!

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YENİ TASARIYLA TRAFİK CEZALARI ARTIYOR

Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapmak için hazırlanan yeni tasarı gündemde büyük bir yankı yaratıyor. Trafik cezaları ve ehliyetle ilgili yeni düzenlemeyle birlikte kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak ve alkollü araç kullanmak gibi ihlallerin cezaları ciddi oranda artıyor. Hayata geçirilecek olan yeni uygulamalar ise dikkat çekiyor.

YAŞLI SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ TESTLER

Bahse konu düzenleme kapsamında ehliyetine el konulan sürücüler için süreler uzuyor. Ayrıca, yaşlı sürücüler için uygulamaya sokulacak yeni testler geliyor. Meclis’e sunulacak olan yeni tasarısında yer alan düzenlemelerle birlikte yaşlı sürücüler için dikkat çeken yenilikler getiriliyor.

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