“Yeni EİDS Dönemi: İlanlar Zorunlu Doğrulama”

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

15 Eylül’de yürürlüğe giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, iki ay içinde zorunlu hale geliyor. Hem satılık hem de kiralık ilanlarda uygulanacak bu yeni sistem hakkında tüm detaylar netleşti. Tüketici mağduriyetlerini engellemeyi ve sahte ilanlarla gerçekleştirilen fiyat manipülasyonlarını önlemeyi amaçlayan doğrulanmış ilan düzenlemesi 15 Eylül tarihinden itibaren aktif hale geldi. 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu olacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’yle ilgili merak edilenler 10 soru ve 10 cevap şeklinde açıklandı.

DOĞRULAMA LOGOSU VE İLAN VERME SÜREÇLERİ

İlk olarak, “İlanın sistemden doğrulandığı nasıl anlaşılır?” sorusuna yanıt olarak, yanında doğrulanmış ilan logosu bulunan tüm ilanların yetki doğrulaması yapılmış olarak sunulacağı belirtiliyor. Bireysel ilanların nasıl verileceği konusuna gelince, ilan platformundaki ilgili alana taşınmaz numarasının girilmesi gerektiği vurgulanıyor. Sistem, malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak gerçekleştiriyor. Eğer ilanı veren kişi taşınmazın sahibi, eşi ya da birinci veya ikinci dereceden kan hısımlarından biri ise standart ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi sağlanacak.

Emlak işletmelerinin ilan girişi yapabilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip olması şart. Taşınmaz sahibi, e-Devlet üzerinden emlakçıyı yetkilendirmesi gerekecek. Sistem, bu yetki kontrolünü otomatik yaparak gerekli ilan verme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

TAPU KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR VE YETKİ İŞLEMLERİ

Tapu kaydı olmayan taşınmazlar için ilan verilmesi durumunda, bu ilanlar sisteme dahil olmadan yapılabilecek. İlan platformundaki “tapum yok” seçeneği işaretlenerek bu işlemler gerçekleştirilecek. Henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri ve gecekondu gibi taşınmazlar da tapusu olmayan kategorisine alınacak.

Taşınmaz için verilen yetkinin iptal edilmesi de mümkün. e-Devlet’te yer alan “EİDS taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri” ekranında “iptal et” butonuna tıklayarak yetki iptal edilebilecek. Emlak işletmesine verilen yetkinin iptali, ilgili ilanların yayından kalkmasına sebep olmayacak. Ancak yeni ilan girişi ya da mevcut ilanların süre uzatımı konusunda gerekli işlemler etkilenebilecek.

YABANCILARIN İLAN PROSEDÜRLERİ VE KİRALIK İLANLAR

e-Devlet’e erişimi bulunmayan yabancı mülk sahiplerine ait taşınmaz ilanları da uygulamaya dahil olmayacak. Bu ilanlar için, taşınmaz sahibinin e-Devlet’e erişimi olmadığını belirten bir işaretleme yapılması gerekecek. Kiralık taşınmaz ilanları da EİDS yetki doğrulama uygulamasına tabi olacak.

Hisseli taşınmazlar için, tüm hissedarların yetki vermesi şart değil; yalnızca bir hisse sahibinin yetki vermesi yeterli. Uygulama tamamen devreye alındığında ise mevcut ilanlarla ilgili durum değişmeyecek. Bu ilanların yayın süresinin dolması sonucunda EİDS üzerinden yetkilendirme sorgulanacak ve olumlu bir dönüş olması durumunda ilan yeniden yayınlanabilecek.