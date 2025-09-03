Yeni Elektrik İhbar Dönemi Başladı

Türkiye’de elektrik hizmetlerinde yenilik başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin işbirliğiyle oluşturulan “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması”, artık e-Devlet üzerinden erişilebilir hale geliyor. Bu uygulama ile vatandaşlar, karşılaştıkları elektrik kesintilerini, şebeke arızalarını ya da sokak aydınlatmalarındaki problemleri birkaç basit adımda hızlı ve güvenli bir şekilde iletebilecek. Bu sayede hem zaman kaybı hem de bürokratik süreçler önemli ölçüde azaltılacak.

yeni DÖNEMİN TEMELİ

Uygulamanın temeli aslında 2019 yılına dayanıyor. O dönemde “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adıyla yalnızca sokak lambalarındaki arızaların bildirilmesi amacıyla devreye alınan sistem, artan ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda genişletildi. Şu an geldiği noktada ise, yalnızca aydınlatma sorunlarını değil, her türlü elektrik kesintisi ve arıza ihbarını kapsayan bir uygulama olarak e-Devlet entegrasyonu ile birlikte yeni bir dönem başlıyor.

ELEKTRİK ARIZA İHBARI NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak (T.C. kimlik numarası ve şifrenizle sisteme giriş sağlayabilirsiniz). “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” sekmesini arayıp seçin. Açılan ekran üzerinde “Kesinti”, “Arıza” veya “Aydınlatma Sorunu” seçeneklerinden uygun olanı işaretleyin. İhbarınızı yapacağınız il, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girin. Gerekirse sorunun detaylarını açıklama kısmına yazabilir, fotoğraf ekleyebilirsiniz. İşleminizi tamamlayarak bildiriminizi TEDAŞ sistemine gönderin.