Yeni Elektrik İhbar Dönemi Başladı!

YENİ DÖNEME GEÇİŞ

Türkiye’de elektrik hizmetlerinde devrim niteliğinde bir uygulama hayata geçiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önderliğinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin işbirliğiyle geliştirilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması”, artık e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. Bu yenilikle birlikte, vatandaşlar elektrik kesintileri, şebeke arızaları ve sokak aydınlatmalarındaki sorunları hızlı ve güvenli bir şekilde bildiriyor. Böylece hem zaman kaybı hem de bürokratik işlemler en aza inmiş oluyor.

HİZMETİN KAPSAMI VE GEÇMİŞİ

Uygulamanın tarihçesi 2019 yılına dayanıyor. O dönemde “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” adı altında yalnızca sokak lambalarındaki arızaların bildirilmesi amacıyla devreye alınmıştı. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda sistem kapsamlı bir şekilde geliştirilerek, bugünkü haline ulaştı. Şu an, yalnızca aydınlatma sorunları değil, her türlü elektrik kesintisi ve arıza ihbarı için kullanılabiliyor. Uygulamanın e-Devlet entegrasyonu tamamlandığında yeni bir dönem başlamış oldu.

ELEKTRİK ARIZA İHBARI NASIL YAPILIR?

Elektrik arıza ihbarı yapmak için e-Devlet Kapısı’na giriş yapmalısınız. (T.C. kimlik numarası ve şifrenizle sisteme girebilirsiniz.)

1. “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” sekmesini aratın ve seçin.

2. Açılan ekrandan “Kesinti”, “Arıza” veya “Aydınlatma Sorunu” seçeneklerinden uygun olanı işaretleyin.

3. İhbarınızı yapacağınız il, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girin.

4. Sorunun detayını açıklama kısmına yazabilir, isterseniz fotoğraf ekleyebilirsiniz.

5. İşlemi tamamlayarak bildiriminizi TEDAŞ sistemine gönderin.