Yeni Evinde Sevinç Yaşayan Hatice Kübra

ANTAKYA’DA KONUT TESLİM TÖRENİ

Antakya Gülderen Mahallesi’nde 26 Eylül tarihinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 130 bininci konut sahiplerine teslim edildi. 2 bin 681 konutun inşa edildiği Gülderen TOKİ’nin ilk sakinlerinden Hatice Kübra Süral, evinin anahtarını doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı. Törende anahtarını sevinçle gösteren Süral, Cumhurbaşkanı ile duygularını paylaştı ve artık yeni evinde deprem korkusu olmadan yaşamaya başladığını ifade etti.

BAKAN KURUM’DAN DUYGULU PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Süral’ın yeni evinden görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kurum, “Hatice Kübra depremzede kardeşimiz. Hatay’da yeni yuvasının anahtarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Evlerimiz hayırlı, bundan sonra dökeceğimiz gözyaşları Hatice Kübra’nınki gibi sadece sevinçten olsun” şeklinde bir mesaj iletti. Ayrıca, Süral’ın durumu hakkında, “Her şeyeimizi kaybettik, şimdi enkazı toplamaya çalışıyoruz” sözlerini ekledi.