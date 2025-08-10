Yeni Evlenecek Çiftlere Destek: 19 Firma Katıldı

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, genç çiftlerin evlilik süreçlerine hem ekonomik hem sosyal destek sağlamaya devam ediyor. Proje dahilinde sunulan 150 bin TL tutarındaki, 48 ay vadeli ve iki yıl geri ödemesiz faizsiz kredi imkanıyla birlikte, alışverişlerdeki indirim fırsatları da genişletildi. 30 Nisan’da imzalanan Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri çerçevesinde, yerel ölçekte 1.098 firma ve ulusal düzeyde 39 marka genç çiftlere yönelik indirimler sunuyor.

YENİ KATILAN MARKALAR

Proje kapsamında yeni katılan 19 ulusal firma şu şekilde sıralanıyor: Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew ve Yataş Bedding. Bu markalar gençler için çeşitli indirim fırsatları sunuyor.

İNDİRİM SUNAN MARKALARIN DETAYLARI

Proje kapsamında yer alan bazı markaların sunduğu indirimler şu şekilde:

– Vestel: Seçili ürünlerde net yüzde 30

– Bellona: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

– İstikbal: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

– Mondihome: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

– Arçelik: Seçili ürünlerde her ürün için 5.000 TL

– Beko: Seçili ürünlerde her ürün için 5.000 TL

– Hepsiburada: Seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzeri için yüzde 10

– Kütahya Porselen: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

– Modalife: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

– Karaca: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

– Kelebek: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

– Doğtaş: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

– Lova Yatak: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

– English Home: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

– Fakir: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

– Adore: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

– Hatemoğlu: Tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

– Tümbir: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

– Damat – Tween: Seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

– Kip: Tüm ürünlerde yüzde 30 indirim sunuyor.

Bu fırsatlar, genç çiftlerin evlilik masraflarını kolaylaştırmayı hedefliyor.