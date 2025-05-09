Yeni Görüntüler: Bıçak Pazardan Alındı

OLAYIN GELİŞMESİ

Kadıköy’de 24 Ocak 2025’te gerçekleşen olayda, kaykay malzemesi almak için pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Davanın devam ettiği süreçte, yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı. Minguzzi’nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, güvenlik kameralarında sanıkların olaydan önce pazardaki bir tezgahtan bıçak aldıklarının görüldüğünü belirtti. Avukat Epözdemir, “Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir.” diye ifade etti.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Yeni yayımlanan görüntülerde, Mattia Ahmet Minguzzi’ye bıçakla saldıran B.B. ve U.B.’nin, pazarda yürüdükleri sırada bir tezgahtan bıçak alarak yanlarına devam ettikleri görülüyor. Şahısların alışveriş yaparken rahat bir şekilde hareket etmeleri dikkat çekiyor. Daha önce yayınlanan ve dava dosyasına dahil edilen başka görüntülerde ise, katil ve suç ortağının, olayın ardından Fikirtepe Metrobüs durağına gidip orada arkadaşlarıyla bir araya geldikleri anlar yer alıyor. Bu görüntülerde, katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi’yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.

DAVANIN SEYRİ

24 Ocak 2025’te Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kaykay malzemesi almak için pazara giden genç çocuk, B.B.’nin bıçaklı saldırısına maruz kaldı. U.B. ise bu sırada Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan genç, 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te yaşamını kaybetti. Olay sonrası tutuklanan sanıklar B.B. ve U.B., “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor ve dava süreci devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada iki şüphelinin daha tutuklandığı öğrenildi. Tutuklama öncesinde, cinayet failinin pazarda suç ortaklarıyla birlikte Minguzzi’yi aradığı anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Davanın ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 20 Haziran 2025 tarihine ertelendi.