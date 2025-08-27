Yeni Görüntüler Cinayet İle İlgili Çıktı

ANNE VE KIZ KARDEŞE LAF ATILDI

Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşine yapılan laf atılması üzerine bir grupla tartışmaya girdi. Çıkan kargaşada Hakan, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde kaçan T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z. gözaltına alındı. Ayrıca U.K. isimli 5 şüpheli de yakalanarak emniyete götürüldü.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

Emniyette gerçekleştirilen işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırganlardan Baba C.Z. ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. serbest bırakıldı.

Cinayet anına ilişkin yeni kanıtlar ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde, kavganın başladığı anda 14 yaşındaki zanlının bir restorana girerek bıçak aldığı anlar görülüyor. Diğer görüntülerde ise saldırganların olay mahalline koştuğu ve bir zanlının bıçağı savurduğu anlar yer alıyor.