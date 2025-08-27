OLAYIN ARKA PLANI

Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşine yapılan bir hakareti geri çevirmek amacıyla bir grup ile tartışmaya girmiş. Bu tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüşmüş ve Hakan Çakır, bıçaklanarak yaşamını yitirmiş.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olay sonrası kaçan T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile baba C.Z.’nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli emniyet güçlerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinin sonrasında, adliyeye gönderilen şüphelilerden baba ve üç oğlu tutuklandı, ancak U.K. adlı kişi serbest bırakıldı.

CİNAYET ANINA DAİR YENİ GÖRÜNTÜLER

Cinayetin işlendiği anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, kavgayı başlatan olay sırasında 14 yaşındaki bir zanlının restorana girerek bıçak aldığı anlar net bir şekilde yer alıyor. Ayrıca görüntülerde, olay yerinde bulunan diğer saldırganların koşarak gelmesi ve bir zanlının elindeki bıçağı savurduğu anlar da görülüyor.