Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

OLAYIN KİŞİSEL TARTIŞMA NEDENİYLE GİDEREK BÜYÜMESİ

Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşine yapılan laflar nedeniyle bir grup ile tartışma yaşamış, bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş ve Hakan bıçaklanarak hayatını kaybetmiş. Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde, kaçan T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z. dahil U.K. isimli 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmış.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA SÜRECİ

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba C.Z. ve üç oğlu tutuklanırken, U.K. isimli şüpheli serbest bırakılmış.

CİNAYET ANINA DAİR YENİ GÖRÜNTÜLER

Cinayet anına ilişkin yeni kayıtlar ortaya çıkmış. Bu görüntülerde, kavganın başladığı anlarda 14 yaşındaki zanlının bir restorana girip bıçak aldığı anlar yer alıyor. Ayrıca görüntülerde, saldırganların olay yerine koşarak geldiği ve içerisinden bir zanlının elindeki bıçağı savurduğu anlar da yer alıyor.