Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

CİNAYET OLAYI VE TARTIŞMA

Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşine yönelik yapılan hakaretler üzerine bir grup ile tartışma yaşamış. Bu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmüş ve Hakan Çakır, yaşanan olayda bıçaklanarak hayatını kaybetmiş. Olayın hemen ardından, şüphelilerden T.Z., S.Z., ağabeyleri E.Z. ve babaları C.Z. ile birlikte U.K. isimli toplamda 5 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alınmış.

TUTUKLANAN VE SERBEST BIRAKILAN ŞAHISLAR

Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi sağlanmış. Bu süreçte, baba C.Z. ve üç oğlu tutuklanırken, U.K. adlı şüpheli serbest kalmış.

Cinayet anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkmış durumda. Bu görüntülerde, kavgaların başladığı esnada 14 yaşındaki zanlının bir restorana girerek bıçak aldığı anlar kaydedilmiş. Olay görüntülerinde, saldırganların olay yerine koşarak geldikleri ve bir zanlının bıçağı savurduğu anlar gözler önüne seriliyor.