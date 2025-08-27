Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

OLAYIN GELİŞİMİ

Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşine yönelik sözler edildiği iddiasıyla bir grup ile tartışma yaşamış. Tartışmanın ardından çıkan kavga sırasında bıçaklanarak yaşamını yitirmiş. Olayın arkasından başlatılan soruşturma çerçevesinde olay yerinden kaçan T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z. dahil olmak üzere U.K. isimli 5 şüpheli yakalanmış ve gözaltına alınmış.

TUTUKLAMA DURUMLARI

Emniyette yürütülen işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba C.Z. ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. serbest bırakılmış.

CİNAYET ANINA DAİR YENİ GÖRÜNTÜLER

Cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıkmış. Bu görüntülerde, kavganın başladığı anlarda 14 yaşındaki zanlının bir restorana girerek bıçak aldığı anlar gözler önüne seriliyor. Görüntülerde, saldırganların olay yerine doğru koştuğu ve bir zanlının elindeki bıçağı savurduğu da dikkat çekiyor.