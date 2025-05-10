Yeni Görüntülerle Şüpheli Kitlesi Artıyor

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen olayda, kaykay ekipmanı almak üzere pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı bir saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Dava süreci devam ederken yeni görüntüler gündeme getirildi. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların olay öncesinde pazardaki bir tezgahtan bıçak aldıklarını güvenlik kameralarından tespit ettiklerini bildirmişti.

PLANLI EYLEMİ GÖSTERİYOR

Avukat Epözdemir, “Bu görüntüler sanıkların eyleminin planlı olduğunu gösteriyor. Kasten öldürme kastını ortaya koyan önemli bir delildir.” şeklinde değerlendirişte bulundu. Yeni görüntülerde B.B. ve U.B. adlı sanıkların, pazarda yürürken bir tezgahtan bıçak alarak durmadan yollarına devam ettikleri görülüyor. Şahısların davranışları, kaygısız ve rahat bir şekilde hareket ettiklerini gösteriyor.

CİNAYETİ GÜLERKEN ANLATTI

Dava dosyasına giren daha önceki görüntülerde ise, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağında arkadaşlarına Minguzzi’yi nasıl bıçakladığını gülerken anlattıkları tespit edildi. Bu durum cinayetin ciddiyetini daha fazla ortaya koyuyor.

OLAYIN DETAYLARI

24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mattia Ahmet Minguzzi kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda B.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. U.B. ise bu sırada Minguzzi’ye tekme attı. Ağır yaralanan genç, 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 ila 24 yıl arasında hapis cezasıyla yargılandığı dava hâlâ devam ediyor.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Ayrıca, Minguzzi’nin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle bağlantılı olarak iki şüpheli daha tutuklandı. Tutuklama öncesinde cinayet faillerinin pazarda suç ortaklarıyla birlikte Minguzzi’yi aradıkları anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Davanın 8 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmasında, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma tarihi 20 Haziran 2025 olarak belirlendi.