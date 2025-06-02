Yeni Günlük Uçuş Rekoru Kesildi

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TARİHİ YÜKSEKLİĞE ULAŞTI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 1 Haziran tarihinde 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına erişti. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “1 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda tam 784 uçuş ile tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı” ifadesiyle bu önemli başarı duyuruldu.

HAVACILIKTA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYOR

Bu büyük başarı, ülkenin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha gözler önüne seriyor. HEAŞ, bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını ve paydaşlarını tebrik ederken, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.