Yeni Haftada Hava Sıcaklığı Artıyor

HAFTA BAŞI HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı tahminlere göre, bugün iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor. Yeni haftada sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor. Salı gününden itibaren artış göstermeye başlayacak sıcaklıklar, cuma günü en yüksek seviyeye ulaşacak.

UYARILAR VE BUGÜNKÜ SICAKLIKLAR

MGM, Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerine kuvvetli rüzgar uyarısı yapmayı ihmal etmedi. Günlük tahminlerine göre, bugün sıcaklıklar şu şekilde olacak: Balıkesir 33 derece, Edirne 36 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 32 derece, Adana 35 derece, Ankara 35 derece, Zonguldak 25 derece, Rize 32 derece, Malatya 39 derece, Diyarbakır 41 derece ve Gaziantep 36 derece, Siirt ise 40 derece olarak ölçülecek.