Yeni Haftada Sıcaklık Artacak

yeni-haftada-sicaklik-artacak

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri seviyesinde seyrediyor. Yeni haftada sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor. Salı gününden itibaren yükselmeye başlayan sıcaklıklar, cuma günü en yüksek seviyeye ulaşacak.

KUVAETLİ RÜZGAR UYARISI

MGM, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Güncel sıcaklık tahminlerine göre, bugünün sıcaklıkları aşağıdaki gibi olacak:
– Balıkesir 33 derece
– Edirne 36 derece
– İstanbul 30 derece
– Denizli 35 derece
– İzmir 32 derece
– Adana 35 derece
– Ankara 35 derece
– Zonguldak 25 derece
– Rize 32 derece
– Malatya 39 derece
– Diyarbakır 41 derece
– Gaziantep 36 derece
– Siirt 40 derece

Memura Yeni Zam Teklifi Açıklandı!

Hükümet, memurlar için 2026'nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7 zam teklifi sunarken, 2027'nin her yarısı için ise yüzde 4 artırmayı önerdi.
