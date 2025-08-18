Yeni Haftada Sıcaklık Artacak

HAFTA İÇİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) hava tahminlerine göre, bugünkü hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerine yakın bir seviyede seyrediyor. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Salı gününden itibaren başlayan sıcaklık artışı, cuma günü en yüksek seviyeye ulaşacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

MGM, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bugünkü tahminlere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar aşağıdaki gibi olacak: – Balıkesir 33 derece. – Edirne 36 derece. – İstanbul 30 derece. – Denizli 35 derece. – İzmir 32 derece. – Adana 35 derece. – Ankara 35 derece. – Zonguldak 25 derece. – Rize 32 derece. – Malatya 39 derece. – Diyarbakır 41 derece. – Gaziantep 36 derece. – Siirt 40 derece.